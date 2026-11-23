Com a chegada das promoções da Black Friday, o Procon de Apucarana divulgou uma série de recomendações para ajudar os consumidores a aproveitarem os descontos sem cair em golpes ou sofrer prejuízos financeiros. As orientações abrangem tanto as compras nas lojas físicas da cidade quanto as transações realizadas no ambiente virtual, onde criminosos costumam agir por meio de páginas falsas e ofertas irreais.

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Segundo a diretora do órgão municipal, Silvana Verona, o primeiro passo para garantir uma compra segura é pesquisar e comparar os valores em mais de um estabelecimento, considerando o custo final com fretes e taxas para verificar se o desconto é real. Para quem optar pelo comércio presencial de Apucarana, a recomendação é observar as condições de pagamento, eventuais juros no parcelamento e a política de troca de cada loja antes de fechar negócio.

A diretora destaca que uma das principais dúvidas dos clientes envolve o direito de arrependimento previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Conforme esclarece Silvana, a possibilidade de devolver o produto em até sete dias por simples desistência aplica-se exclusivamente às aquisições feitas fora do estabelecimento comercial, como pela internet ou por telefone. Nas compras presenciais, a troca por motivo de gosto ou tamanho depende das regras próprias de cada lojista, motivo pelo qual o consumidor deve se informar previamente e sempre guardar notas fiscais e comprovantes.

No ambiente digital, o Procon pede atenção redobrada com perfis falsos criados em redes sociais como Instagram e Facebook para aplicar fraudes. A orientação é verificar a reputação da empresa, consultar o CNPJ, conferir se o site oficial possui o protocolo de segurança “https” na barra de endereço e não se basear apenas no número de seguidores da página. O órgão também recomenda não clicar em links promocionais recebidos por WhatsApp, SMS ou e-mail, priorizar o pagamento dentro da própria plataforma oficial e, no caso de transferências via PIX, confirmar se o destinatário corresponde exatamente à razão social da loja vendedora.

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Aos comerciantes, o Procon reforça a obrigatoriedade de manter os preços visíveis, apresentar informações claras sobre as condições promocionais e cumprir integralmente todas as ofertas anunciadas, inclusive aquelas divulgadas nas redes sociais. Além de alertar para os cuidados necessários, Silvana Verona incentiva a população a prestigiar o comércio local durante a data, destacando a possibilidade de avaliar os produtos pessoalmente e negociar diretamente com os vendedores.

Para registrar reclamações, guardar provas de publicidade enganosa ou tirar dúvidas durante o período promocional, o Procon de Apucarana orienta que os consumidores salvem capturas de tela das ofertas e conversas e entrem em contato com o órgão pelos telefones (43) 3308-1434 e (43) 99654-9126.