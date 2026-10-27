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ATENÇÃO

Procon de Apucarana alerta para golpe que usa nome da TIM em falso bloqueio de CPF de consumidores

Mensagens enviadas pelo WhatsApp simulam comunicação da operadora e direcionam vítimas a um link para pagamento de boleto falso

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Procon de Apucarana alerta para golpe que usa nome da TIM em falso bloqueio de CPF de consumidores
Autor Alerta foi realizado pelo Procon de Apucarana - Foto: Reprodução

Uma mensagem que informa de maneira falsa o bloqueio do CPF e restrição do acesso a contas bancárias, crédito e financiamentos está sendo utilizada por golpistas para tentar enganar consumidores em Apucarana e outras regiões do Brasil. O alerta é do Procon de Apucarana, que identificou a circulação de mensagens pelo WhatsApp utilizando indevidamente o nome da operadora TIM. Os criminosos alegam a existência de uma irregularidade cadastral e pedem para o destinatário acessar um link para resolver o suposto problema, que pode resultar no pagamento de um boleto falso.

-LEIA MAIS: Prefeitura lamenta morte do empresário e pioneiro Luiz Hirose em Apucarana

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A diretora do Procon de Apucarana, Silvana Verona, divulgou um comunicado de alerta nas redes sociais para orientar a população sobre a tentativa de fraude. “Os golpistas utilizam a identificação da TIM para transmitir credibilidade à abordagem. A mensagem apresenta um aviso de bloqueio do CPF e afirma que a restrição poderá atingir contas bancárias, operações de crédito e financiamentos. Em seguida, pedem que a suposta regularização seja feita por meio de um link, criando uma falsa situação de urgência”, explicou.

Silvana Verona orienta que os consumidores que receberem esse tipo de mensagem não acessem o link e bloqueiem o remetente, excluindo a conversa em seguida. “Essa mensagem é golpe. Não clique no link, bloqueie o contato e exclua a mensagem. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato com o Procon de Apucarana, que estaremos à disposição para prestar os devidos esclarecimentos”, reforça a diretora.

COMO SE PROTEGER

– Não clique em links enviados por mensagens suspeitas.

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– Não pague boletos sem confirmar sua origem.

– Não forneça CPF, senhas ou dados bancários por meio de links recebidos no WhatsApp.

– bloqueie o remetente e exclua a conversa

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– Consulte os canais oficiais da empresa antes de realizar qualquer pagamento.

– Em caso de dúvida, procure o Procon de Apucarana: (43) 3308-1434 e (43) 99654-9126

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Apucarana fraude GOLPE Procon TIM Whatsapp
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