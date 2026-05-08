TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
ENTENDA

Procon Apucarana orienta consumidores sobre renegociação no Desenrola Brasil 2026

Órgão municipal atua como parceiro da população, auxiliando na análise de propostas e esclarecimento de dúvidas sobre o programa federal

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.05.2026, 16:40:40 Editado em 08.05.2026, 16:40:35
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Procon Apucarana orienta consumidores sobre renegociação no Desenrola Brasil 2026
Autor Foto: Divulgação

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Apucarana (Procon Apucarana) está atuando na orientação de consumidores interessados em aderir ao Desenrola Brasil 2026, programa do Governo Federal de renegociação de dívidas direcionado a famílias, empresas e estudantes.

📰 LEIA MAIS: Ratinho Jr. oficializa medicina em Apucarana e anuncia investimentos de R$ 79 milhões no curso

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Lançado nesta segunda-feira (04), o chamado “Novo Desenrola Brasil” tem como meta trazer alívio econômico aos brasileiros e diminuir os índices de inadimplência. Segundo estimativa do Ministério da Fazenda, o programa pode beneficiar milhões de pessoas. “A iniciativa oferece descontos de até 90% sobre as dívidas antigas, prazo de até quatro anos para pagar (48 parcelas) e juros reduzidos”, relata a advogada Silvana Verona, diretora do Procon Apucarana.

Ela frisa que se trata de uma oportunidade para o cidadão endividado sair do vermelho. “Podem participar pessoas físicas (CPF), MEIs, microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que estejam devendo cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal (CDC) e dívidas bancárias em geral com atraso superior a 90 dias”, esclarece a diretora.

Os interessados em aderir ao programa devem procurar diretamente os bancos e instituições financeiras nas quais possuam dívidas. O prazo de adesão, que começou no dia 5 de maio, é de 90 dias. Segundo ela, o Desenrola Brasil 2026 também possibilita o uso de até 20% do saldo do FGTS para quitar ou abater a dívida. “Importante salientar que o programa prioriza pessoas com renda de até cinco salários mínimos e pequenos negócios, e vai desnegativar pessoas que possuem dívidas de até R$ 100. Contudo, nem todas as dívidas entram automaticamente. Cada caso será analisado pelas instituições financeiras e as condições podem variar. Por isso, o Procon Apucarana está atento e à disposição do consumidor para tirar dúvidas para que a pessoa possa fechar a melhor negociação”, diz Silvana Verona.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com as regras divulgadas pelo Governo Federal, grandes empresas não entram no programa neste primeiro momento. Outra orientação importante é que as regras específicas para empresas ainda dependem de regulamentação complementar. O programa também prevê carência inicial de 30 dias ou mais, dependendo da negociação firmada com cada instituição financeira participante.

A diretora do Procon reforça que o consumidor deve analisar cuidadosamente as propostas antes de fechar acordo. “É importante conferir valor final, número de parcelas, juros aplicados e se a prestação cabe no orçamento familiar. A renegociação precisa representar uma solução real para o consumidor”, orienta Silvana Verona. O contato com o Procon Apucarana pode ser pelo telefone 3308-1434 ou pelo WhatsApp (43) 99654-9126.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Consumidor Desenrola Brasil orientação financeira Procon Apucarana Renegociação de dívidas
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV