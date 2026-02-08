Procissão é marcada por grande presença regional em Apucarana





tnonline

A Romaria Diocesana de Apucarana (PR), realizada neste domingo (8), reafirmou sua força, atraindo caravanas e fiéis de diversos municípios vizinhos. O evento foi marcado por uma forte presença regional, com romeiros que viajaram quilômetros para participar da celebração, dividindo-se entre pedidos por saúde e profundos gestos de gratidão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- LEIA MAIS: Romaria Diocesana reúne milhares de pessoas em Apucarana



Vindos de Arapongas, Gustavo Pereira de Miranda e Daiana Regina de Antônio, da Paróquia Santíssima Trindade, destacaram a importância de representar sua cidade e o grupo Missão Jovens Sarados. Gustavo ressaltou que o objetivo da viagem foi puramente retributivo. "Hoje somente para agradecer mesmo, agradecer principalmente pelos anos da nossa missão, tudo, mais de 10 anos de missão, então só gratidão mesmo, só gratidão por tudo, por tudo mesmo", disse Daiana.

A cidade de Cruzmaltina marcou forte presença com diferentes gerações, como a de Aparecida Teodoro, que organizou uma excursão para garantir que a família estivesse presente. Para ela, a romaria é o momento de interceder por quem ama. "Vim agradecer e pedir por toda a minha família e por todos os meus netos", ressaltou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também de Cruzmaltina, os pequenos coroinhas Adrian Henrique Fidelis e Davi Teodoro Galvão explicaram que o esforço da viagem é movido pelo sentimento religioso. "Eu vim na romaria por devoção", afirmou Adrian, enquanto Davi celebrou a experiência. "Vim porque eu adoro ir na igreja, sabe, e eu estou achando muito bom".

Também de Cruzmaltina, Aline Medrado Ronqui participou da celebração acompanhada do esposo e dos filhos, reforçando o papel da paróquia Nossa Senhora Aparecida. "Viemos com muito amor no coração representar a nossa paróquia da qual fazemos parte e colaboramos". Seu esposo Celso Augusto Maciel completou afirmando que o evento é "uma maneira de estar mais perto de Deus e acompanhar todo o processo que a Igreja Católica faz para aproximar as pessoas".





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Jovens de Ivaiporã participam da romaria - Foto: Gabrielly Campos/TNOnline Jovens de Ivaiporã participam da romaria - Foto: Gabrielly Campos/TNOnline

De Ivaiporã, o jovem Pedro e o grupo do Movimento Eucarístico Jovem (MEJ) enfrentaram a estrada para vivenciar a unidade da diocese. Ele relatou o impacto de ver a mobilização regional. "Estou achando uma experiência muito incrível, né, ver várias comunidades, várias expressões unidas aqui, todos juntos para louvar a Nossa Senhora e sair proclamando ela pelas nossas ruas da nossa diocese".





Apucaranense Cleuza, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Foto: Gabrielly Campos/TNOnline Apucaranense Cleuza, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Foto: Gabrielly Campos/TNOnline

Anfitriã do evento, a apucaranense Cleuza, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, observou com alegria o fluxo de visitantes de outras localidades em sua quinta participação na romaria. Ela focou suas orações na coletividade. "Quer apenas agradecer. Pedido a gente já fez muito, quero agradecer pela minha saúde, por minha família e todas as pessoas que precisam pela saúde", enfatizou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



