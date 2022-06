Procissão de Corpus Christi altera trânsito em Apucarana; saiba mais

Da Redação

A expectativa é pela participação de milhares de pessoas para o cortejo

O trânsito em alguns pontos da cidade de Apucarana estará interditado nesta quinta-feira, 16, feriado de Corpus Christi. De acordo com informações do setor de trânsito da Guarda Civil Municipal, estarão impedidos, a partir das 7h da manhã, os seguintes locais:

Rua Renê Camargo com Avenida Curitiba,

Avenida Munhoz da Rocha com a Rua Rio Branco,

Avenida Munhoz da Rocha com a Rua Oswaldo Cruz,

Avenida Munhoz da Rocha com a Rua Guarapuava,

Avenida Curitiba coma Rua São Gerônimo,

Rua Irati com a Rua Geremias Lunardelli,

Rua Iguaçu com a Rua Antônio Ostrenski,

Rua Lapa com a Rua Erasto Gaertner,

Rua Irmã Eleoterea com Rua Guarapuava,

Rua Miguel Simeão com a Rua Ponta Grossa,

Rua Osório Ribas de Paula com a Rua Ponta Grossa,

Rua João Cândido com a Rua Ponta Grossa.

As interdições seguem até o período da tarde, quando as celebrações serão encerradas.

O percurso com tapete decorado para a procissão que celebra a Eucaristia no centro de Apucarana terá 1059 metros de comprimento. A expectativa é pela participação de milhares de pessoas para o cortejo.

Programação:

Neste ano, a missa de Corpus Christi da Catedral será realizada no ginásio de esportes Lagoão. A celebração terá início às 15h, seguida pela procissão, que partirá do complexo esportivo, em direção à Catedral Nossa Senhora de Lourdes. O cortejo deve passar pela Rua Corifeu de Azevedo Marques, seguindo pela Avenida Curitiba, até chegar a Catedral, onde será realizada a benção final.

Outras celebrações

Além do centro da cidade, outras quatro regiões também irão realizar procissões, em horários distintos, como é o caso da paróquia Cristo Sacerdote, na Vila Shangri-lá, paróquia Cristo Rei no Jardim Diamantina, paróquia Perpétuo Socorro no Jardim Trabalhista e paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, no Núcleo Papa João Paulo.