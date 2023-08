Problemas mecânicos atrapalham e Marreco fica de fora da 5ª etapa

A terceira etapa do Rally dos Sertões foi complicada para a dupla de Apucarana, o piloto Otávio Enz “Marreco” e seu navegador Rodrigo Khezam. E, na quarta etapa, a situação piorou um pouco mais. Marreco concedeu entrevista à imprensa explicando que após a terceira etapa, de Petrolina (PE) a Xique-Xique (BA), os carros ficaram em parque fechado, sem acesso a equipe de mecânicos.

“Na quarta etapa, de Xique-Xique (BA) para Crato (CE), largamos sem tração dianteira e com avarias na suspensão e, dos 300 km conseguimos andar 200 km. Ficamos atolados no areião e foi difícil sair de lá até com trator puxando. Chegamos a Petrolina rebocados, às 5 horas da madrugada desta quarta-feira (16). Durante todo o dia trabalhamos na revisão e reparos na caminhonete Mitsubishi Trinton para largar na sexta etapa do Rally dos Sertões”, explicou o piloto apucaranense.

Por conta das avarias mecânicas no veículo, Marreco e Khezam não largaram na quinta etapa de Crato a Sobral. Nesta quinta-feira, a dupla apucaranense estará alinhada na largada, para a sexta etapa do rally. “Começamos muito bem com um terceiro lugar na primeira etapa e o primeiro lugar na segunda etapa. Agora precisamos recuperar nestas próximas etapas do Sertões. Sabíamos que as condições de terreno eram muito difíceis e a quebradeira de carros foi grande”, comentou Marreco.

A participação da dupla Marreco & Khezam no Rally dos Sertões 2023 tem o apoio do Fundo Municipal do Esporte, Associação Comercial e Industrial de Apucarana (ACIA), Radiex, Saneabas, Dalle Bier, Cerveja Haywa, VF Clube de Tiro, Supermercados Alvorada, VF Premium, Double Ranchwear, Zens Western, Zenz Bonés, Camisetas e Uniformes.

