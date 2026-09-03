Prisões em Apucarana não têm conexão inicial com homicídio, diz delegado

Polícia Civil descarta, em um primeiro momento, relação da tentativa de homicídio com morte recente da vítima, que é investigada em Rolândia







O delegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, informou nesta quinta-feira (3), em entrevista coletiva, que os quatro suspeitos presos por tentativa de homicídio de Murilo Henrique Romeiro de Carvalho, de 28 anos, não têm relação inicial com o crime do rapaz, ocorrido no último dia 20 de agosto.



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

-LEIA MAIS: Polícia Civil prende quatro suspeitos de tentativa de homicídio em Apucarana

As quatro prisões ocorreram no âmbito da Operação Street View II, que cumpriu ordens judiciais em imóveis dos bairros Parque Bela Vista, Recanto dos Palmares e na região central. Entre os detidos, dois são apontados como os executores dos disparos, efetuados a partir de uma motocicleta preta, enquanto os outros dois seriam os mandantes do crime.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, delegado de Apucarana - Foto: TNOnline Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, delegado de Apucarana - Foto: TNOnline

A vítima foi perseguida no trânsito e atingida por tiros no veículo que conduzia em 25 de abril deste ano. Na oportunidade, Murilo ficou ferido e precisou ser hospitalizado. Segundo o delegado responsável, a linha central da investigação aponta para o crime organizado. "A motivação desse crime estaria relacionada à disputa por ponto de venda de drogas na região", afirmou. A identificação do grupo avançou após denúncias anônimas e buscas realizadas no mês passado, que forneceram elementos fundamentais para o inquérito.



Murilo foi encontrado morto no dia 20 de agosto em uma área rural entre Rolândia e o Distrito de São Martinho, após quase uma semana desaparecido do Residencial Fariz Gebrim, em Apucarana. Apesar da proximidade dos fatos, a polícia não relaciona os episódios no atual estágio. "Não tem nenhuma conexão ainda entre as investigações. A morte do Murilo está sendo apurada pela Delegacia de Polícia de Rolândia, e aqui nós estamos apurando a tentativa de homicídio", esclareceu o delegado.

A operação desta quinta-feira mobilizou agentes de delegacias de Marilândia do Sul, Faxinal, Jandaia do Sul, Delegacia da Mulher e o Núcleo de Operações com Cães (NOC) de Londrina. Nos endereços, as equipes apreenderam R$ 5,5 mil em espécie, eletrônicos, um estojo de munição deflagrado e porções de maconha. Os suspeitos não resistiram às prisões e foram encaminhados à Cadeia Pública de Apucarana.