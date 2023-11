Princípio de motim mobiliza policiais no Minipresídio de Apucarana

Um princípio de motim registrado no Minipresídio de Apucarana (PR) mobilizou policiais civis e agentes do Departamento Penitenciário do Estado do Paraná (Depen), no fim da tarde desta quinta-feira (16). Conforme informações apuradas no local, presos se recusaram a seguir o procedimento padrão no dia de visitas, retornando para suas celas antes da saída dos visitantes. Assista o vídeo abaixo.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Autor de assassinato em bar se apresenta à polícia de Apucarana

Por conta do tumulto, foram acionadas equipes de reforço da Polícia Militar (PM) e do Setor de Operações Especiais (SOE), além dos agentes do Depen que tentam controlar a situação. Mais informações na sequência.

continua após publicidade

Assista:

tnonline

Siga o TNOnline no Google News