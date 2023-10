Princípio de incêndio no Lagoão mobiliza Corpo de Bombeiros

Um princípio de incêndio no Complexo Esportivo Lagoão, em Apucarana, norte do Paraná, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na noite desta terça-feira (10). O fogo foi notado por pessoas que praticavam exercícios físicos no espaço.

O Subtenente Camillo informou que o problema ocorreu na caldeira de aquecimento da piscina. "Foi um curto-circuito na casa de máquinas do aquecedor da piscina do Lagoão. Começou um princípio de incêndio, mas o pessoal conseguiu controlar as chamas com ajuda de extintores que tinham aqui no local", disse.

Quando o caminhão da corporação chegou, a situação já estava controlada. Os bombeiros precisaram apenas realizaram o resfriamento no local.

Foto por Colaboração/Izaias Lopes Curto-circuito causou incêndio no Lagoão

