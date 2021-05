Princípio de incêndio invade área de araucárias em Apucarana

Continua após publicidade

Nesta terça-feira (11), pela manhã um incêndio que teve início na grama seca, adentrou o Parque das Araucárias, na zona norte de Apucarana e queima os trocos das árvores. O clima está muito seco com a umidade do ar perto de 40% e as chamas avançam mata a dentro desde o chão até as árvores.

Moradores da região, relatam que o fogo por ali tem sido causado por vândalos que passam e queimam o gramado pela beira da rua.

O Corpo de Bombeiros, na mesma hora estava em atendimento a outras duas situações de incêndios em Apucarana. “Grandes áreas atingidas. Para todas as ocorrências vamos analisando pelas chamadas recebidas via 193 e elencando uma ordem de prioridades para fazer os atendimentos. Assim como qualquer outra instituição trabalhamos com recursos humanos e materiais limitados”, explicou a oficial do dia, tenente Ana Paula.

Ela ressalta ainda a importância do correto repasse de informações no momento da solicitação. “Também e principalmente que haja maior conscientização das pessoas e senso de responsabilidade para que cessem os vandalismos que são erroneamente justificados como a "limpeza" de terreno, conclui.

