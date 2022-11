Princípio de incêndio em residência mobiliza bombeiros em Apucarana

Da Redação

Um princípio de incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, na tarde deste sábado (05/11), em Apucarana, norte do Paraná. A ocorrência foi registrada em uma casa localizada na Rua Ivanir Barbosa Farias, na Vila Apucaraninha. De acordo com os bombeiros, quando a equipe chegou no local, moradores do bairro já haviam apagado as chamas.

Segundo informações apuradas junto a uma testemunha que está no local, o incêndio teria sido provocado por uma usuária de drogas. A mulher mora em uma casa que fica no mesmo quintal da residência incendiada, onde mora o irmão dela.

Ainda conforme a moradora, a usuária teria pedido dinheiro ao seu irmão e ateou fogo na residência dele após ter o pedido negado. O homem tem problemas psiquiátricos e acabou de receber alta hospitalar. Ele foi socorrido por moradores do bairro e passa bem.

A Polícia Militar (PM) também foi acionada para registrar a ocorrência. Familiares da suspeita de atear fogo na residência também estão no local.

fonte: Colaboração/WhatsApp Polícia Militar também foi acionada

