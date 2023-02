Princípio de incêndio em depósito mobiliza bombeiros de Apucarana

Da Redação

Princípio de incêndio foi registrado na tarde desta quinta (2), no Parque Industrial Oeste

Um princípio de incêndio no painel de energia de uma empresa desativada localizada no Parque Industrial Zona Oeste, em Apucarana, mobilizou a equipe do Corpo de Bombeiros. A ocorrência foi registrada no começo da tarde desta quinta-feira (2).

Como o local vem funcionando há algum tempo como depósito, funcionários estavam trabalhando no momento em que o fogo começou. Conforme testemunhas, enquanto aguardavam a chegada dos bombeiros, os trabalhadores apagaram as chamas com extintores. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido durante o incidente.

