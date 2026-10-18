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Princípio de incêndio atinge fábrica de estofados no Distrito do Pirapó, em Apucarana

Chamas começaram na rede elétrica e foram contidas por funcionários da própria empresa. Bombeiros realizaram vistoria e ventilação do local

Escrito por Da Redação
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Princípio de incêndio atinge fábrica de estofados no Distrito do Pirapó, em Apucarana
Autor Foto: Arquivo TNOnline

Um princípio de incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros na noite deste domingo (18) em uma fábrica de estofados localizada no Distrito do Pirapó, em Apucarana. O fogo teve início na fiação elétrica do estabelecimento, mas foi rapidamente contido pela equipe de brigadistas da própria empresa antes mesmo da chegada dos bombeiros.

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Quando os militares chegaram ao endereço, as chamas já haviam sido extintas pelos funcionários. A equipe do Corpo de Bombeiros realizou então uma inspeção detalhada nas instalações para garantir a segurança e descartar o risco de novos focos.

Na sequência, os agentes orientaram o proprietário da fábrica sobre os procedimentos preventivos e promoveram a ventilação do ambiente, com a abertura de portas e janelas para dissipar a fumaça acumulada no local. Ninguém ficou ferido no incidente.

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