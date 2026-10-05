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SUMATRA I

Princípio de incêndio atinge casa em Apucarana; crianças são retiradas às pressas

Havia uma mulher e duas crianças — sendo uma delas um bebê recém-nascido — no interior da casa; ninguém ficou ferido

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Princípio de incêndio atinge casa em Apucarana; crianças são retiradas às pressas
Autor Foto: Louan Brasileiro/TNOnline

Um princípio de incêndio atingiu uma residência no bairro Sumatra I, em Apucarana, no início da noite desta segunda-feira (5). Moradores do bairro agiram rápido, resgataram as pessoas que estavam no imóvel e controlaram as chamas antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido.

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Havia uma mulher e duas crianças — sendo uma delas um bebê recém-nascido — no interior da casa. O fogo teve início na parte dos fundos do imóvel e atingiu a fiação elétrica. Diante do risco, os próprios moradores da região retiraram as vítimas às pressas e realizaram o combate às chamas.

Para prestar apoio ao caso, também foram acionados o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Guarda Civil Municipal (GCM) e a Polícia Militar (PM). A causa do fogo ainda será investigada. Todos saíram ilesos.

Segundo os bombeiros, ainda não é possível determinar o que teria ocasionado o princípio de incêndio.

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