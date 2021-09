Da Redação

Uma família de Apucarana, no norte do Paraná, passou por um grande susto. Um bebê de 48 dias se engasgou durante o banho. A mãe, muito nervosa, ligou no telefone de emergência 190, da Polícia Militar (PM).

Através de instruções da Cabo Ana Sebrian, do 10º Batalhão de Polícia Militar, repassadas por telefone, a mãe conseguiu realizar as manobras de desobstrução das vias aéreas, que fizeram com que o menino voltasse a respirar. A policial além de encaminhar uma equipe para o endereço, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A costureira Leandra Gomes Correia, de 39 anos, contou que preparou o banho do filho, porém, ao colocar o garoto na banheira, percebeu que ele chorou diferente, que já tinha algo de errado. "Eu nem cheguei a dar banho, mãe conhece choro diferente, eu já tirei ele da água, saliva começou a sair e ele foi ficando vermelho, não conseguia respirar. Eu tinha amamentado, mas fazia muito tempo já, eu sempre espero antes de dar banho, não sei o que provocou o engasgo", disse



Willian Felipe é o segundo filho de Leandra, que garante, nunca passou por um susto tão grande. "Eu fiquei muito nervosa, o primeiro número que veio na cabeça foi o 190, eu tentei ligar no Samu, mas estava muito nervosa, não conseguia lembrar o número, liguei no 190 a policial já atendeu, foi me acalmando, me orientando, e eu fiz tudo certo, meu filho voltou a respirar, as equipes chegaram rápido, levaram meu filho para o hospital, mas ele estava bem, foi logo liberado, estamos em casa e bem", detalha.

Muito emocionada, Leandra agradeceu o atendimento recebido pela PM. "Cabo Ana, gostaria muito de agradecer você, você me prestou um socorro de primeira, graças a você mantive a calma, se não você você não sei o que teria acontecido, foi um anjo em minha vida e na vida do Felipe", finaliza.

Assista a entrevista com a mãe:

"Primeiro número que veio na cabeça foi o 190", diz mãe - Vídeo por: tnonline

Os policiais, sargento Maicon José e soldado Murilo Godas, registraram a chegada na casa da família. Veja:



O vídeo foi publicado no Instagram do @patrulheiroapucarana