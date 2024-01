Primeiro bebê apucaranense de 2024 é uma menina

O primeiro bebê de Apucarana, no norte do Paraná, é uma menina e nasceu de parto normal às 8h41 desta segunda-feira (1º) no Hospital Da Providência Materno Infantil. Isabelly Fernanda Faustino dos Santos chegou ao mundo com 2,5 kg e 44 centímetros. Segundo a mãe da pequena, a costureira Anniele Faustino, de 30 anos, a filha estava programada para nascer no dia 11 de janeiro.

“Comecei a sentir algumas dores pouco antes da virada do ano, mas não achei que fossem as dores do parto, pois não tinha dores nas costas. Conforme a madrugada avançava, as dores aumentaram; então, às 6h40, pedi para o meu marido me levar até o Materno Infantil. No hospital, tudo evoluiu muito rápido, e a nossa filha chegou às 8h41, linda e cheia de saúde. Minha filha escolheu a melhor hora para nascer. Fiquei muito contente com a chegada dela”, comemorou a mãe.

Os pais da criança são moradores do Residencial Fariz Gebrim. A menina é a terceira filha de Anniele e do operário Fernando Eduardo dos Santos, de 26 anos, que também são pais de outra menina de 4 anos e um menino de 5 anos.

Isabelly, no entanto, não foi o primeiro bebê de 2024 a nascer no Hospital da Providência Materno Infantil; o apressadinho foi o pequeno Brayan Henrique Daniel dos Santos, de Marumbi, município que fica a 41,1 quilômetros de distância de Apucarana. O menino nasceu às 1h28 da madrugada desta segunda-feira (1º) de parto normal, com 3,5 kg e 50 centímetros.

Conforme a mãe do pequeno, a costureira Stefany Cristiny Aparecida Daniel, de 21 anos, ela e o marido, o servente David Ferreira dos Santos, também de 21 anos, esperavam o primeiro filho para o dia 4 de janeiro.

“Foi uma emoção; ele estava programado para o dia 4 de janeiro. Foi uma correria. Eu estava em casa e decidi tomar um açaí na praça; foi aí que comecei a sentir muita dor e fui para o hospital da cidade. Lá, fui examinada, e me informaram que estava com 4 centímetros de dilatação. Em seguida, fui encaminhada de ambulância para o hospital de Apucarana. Cheguei no Materno Infantil às 0h00 em ponto, e pouco mais de uma hora depois, meu filho nasceu”, contou a mãe emocionada.

