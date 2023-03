Primeira 'cãominhada' de Apucarana acontece neste sábado (18)

Da Redação

Imagem Ilustrativa

Os apucaranenses que amam os cachorrinhos podem deixar a agenda livre na tarde deste sábado (18), para participarem da 1ª cãominhada da cidade. Com organização da Soprap e do Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa), o evento acontece no Lago Jaboti.

Aqueles que tiverem interesse em caminhar com seu fiel companheiro, poderão começar a se reunir a partir das 14 horas no espaço de lazer de Apucarana. A cãominhada terá início após às 15 horas.

Durante toda a ação haverá premiação para diversas modalidades, além do sorteio de brindes.

A Soprap e o Cemsa organizam, também neste sábado (18), uma feira de adoção de filhotes. Diversos cachorros e gatos estarão no Lago Jaboti esperando alguém para levá-los para casa,as 13 às 17 horas. Assista um vídeo publicado pela Soprap de alguns filhotes: null - Vídeo por: tnonline

Os interessados em adotar precisam levar o RG e CPF, comprovante de residência e serem maiores de 18 anos. Aqueles que forem adotar gatinhos precisam levar uma caixa de transporte para levar o animalzinho embora com segurança.



Veja o banner:

fonte: Divulgação/Montagem TNOnline

