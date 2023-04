PRFs salvam bebê de apenas 6 meses em Apucarana; assista

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O caso aconteceu na madrugada desta quinta (6)

Uma bebê de apenas 6 meses de vida foi salva por policiais rodoviários federais na madrugada desta quinta-feira (6), em Apucarana, norte do Paraná. A família, que é de Curitiba, viajava pela BR-376, com destino a Mandaguaçu, quando a menina parou de respirar.

continua após publicidade .

A mãe foi dar mamadeira à bebê e percebeu que ela não sugava, então notou que a criança não estava respirando. Em meio à rodovia, a mãe fazia os primeiros socorros enquanto o pai dirigia à busca de algum ponto para pedir ajuda.

- LEIA MAIS: Justiça decreta prisão preventiva do autor de ataque em creche de SC

continua após publicidade .

Foi nesse momento que a família chegou na Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Apucarana. Câmeras de segurança do local registraram o momento em que o carro para e os pais saem do veículo correndo.

Conforme as imagens, é possível ver que o pai pega a bebê de dentro do veículo e fica com no colo, batendo nas costinhas da criança. Enquanto isso, a mãe corre pedir ajuda aos policiais. Assista:

null - Vídeo por: tnonline

continua após publicidade .

Os agentes perceberam que a bebê estava com a língua enrolada e, utilizando as técnicas de salvamento, iniciaram o socorro enquanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) era acionado. Após a menina voltar a respirar, ela foi encaminhada a um hospital.

No período da manhã desta quinta (6), o pai agradeceu aos PRFs, clique aqui para ouvir.

Siga o TNOnline no Google News