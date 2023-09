PRF realiza leilão de veículos na região com lance mínimo de R$ 200

Segundo a empresa que organiza o leilão, são 64 lotes de veículos em circulação e mais 15 lotes com veículos com motor a regularizar

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Neste sábado (30), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza um leilão online de veículos apreendidos. O leilão inclui vários lotes de veículos de passeio e também utilitários em condições de circulação.

continua após publicidade

LEIA MAIS: Caixões usados são descartados em terreno de Jandaia do Sul; vídeo

Os veículos, que incluem automóveis e motocicletas, estão localizados em várias cidades do Paraná, como Apucarana, Londrina, Maringá, Mauá da Serra, Cornélio Procópio, Santo Antônio da Platina, Pato Branco, Capanema, Lapa, União da Vitória, Imbaú, Balsa Nova, Alto Paraná, Araruna, Imbituva e Guarapuava.

continua após publicidade

Segundo a empresa que organiza o leilão, são 64 lotes de veículos em circulação e mais 15 lotes com veículos com motor a regularizar, com lances iniciais de apenas R$ 200. Os interessados podem visitar os veículos nos respectivos pátios até sexta-feira (29).

Todos os lotes estão disponíveis para visualização online no site do leiloeiro Kronberg Leilões. Os veículos conservados podem voltar a circular após o pagamento das taxas necessárias e a realização de uma revisão técnica exigida pelo órgão de trânsito.

Para mais informações sobre o leilão, visite o site da empresa organizadora www.kronbergleiloes.com.br

Siga o TNOnline no Google News