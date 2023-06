PRF orienta motoristas após acidentes no mesmo ponto da BR-376

Ao menos quatro acidentes foram registrados nos últimos dias no mesmo ponto da BR-376, em Apucarana, no norte do Paraná. O trecho de pista irregular fica no quilômetro 246,9 e favorece o acúmulo de água da chuva, aumentando o risco de aquaplanagem de veículos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) pede atenção redobrada dos motoristas que trafegam pelo trecho em dias chuvosos e dá algumas dicas de como proceder em caso de aquaplanagem.

O agente da PRF, Fabio Sagati, explica que o 'fenômeno' acontece quando o veículo passa sobre uma camada de água e perde o atrito com o asfalto. Essa situação ocorre pelo excesso de água na pista, velocidade demasiada e pneus em péssimas condições.

A recomendação da PRF nesses casos é segurar o volante com firmeza, tirar o pé do acelerador e não frear. "O erro mais comum dos motoristas é pisar no freio ao adentrar o espelho d'água", comenta.

Em dias chuvosos o ideal é reduzir a velocidade em até 30% do limite da via para circular com segurança, orienta Sagati. Além da velocidade moderada, o agente aconselha manter uma distância segura do veículo que segue a frente, para evitar colisão traseira em caso de freada brusca.

ACIDENTES

Sagati informa que a PRF foi acionada em três acidentes no mesmo quilômetro e com as mesmas características. Ele explica que na quarta ocorrência talvez a corporação não tenha sido acionada pela ausência de pessoas feridas ou por outros motivos envolvendo irregularidades como veículo com débitos na documentação, motorista sem habilitação para dirigir ou até sob efeito de álcool. "Algumas pessoas acionam para fazer o boletim sinalizar o local, mas alguns usuários não acionam", explica.

Em um dos acidentes atendidos pela PRF o veículo estava com pneus em mau estado de conservação. "É importante fazer a manutenção do veículo com frequência e checar pneus e limpadores de para-brisas que são dois itens importantes para a segurança em dias de chuva", ressalta.

