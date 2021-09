PRF atende a dois capotamentos em Apucarana na madrugada

Da Redação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a duas situações de capotamento na madrugada deste sábado (25) em Apucarana. Ninguém se feriu com gravidade.

continua após publicidade .

O primeiro caso foi registrado logo após às 00h na BR 369, em frente a Frimesa. Um veículo GM Montana perdeu o controle e capotou, sem atingir outros veículos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para atender o condutor, que foi conduzido apenas com ferimentos leves ao Hospital da Providência. Segundo a PRF, o veículo foi removido ao pátio.

Na sequência, ainda em Apucarana, desta vez no no KM 238 da BR 376, no Contorno Sul, um veículo VW/Gol com placas de Borrazópolis saiu da pista e capotou. Segundo informações da PRF, o condutor do veículo fugiu após o acidente, deixando algumas latas de cerveja no local. Ele ainda não identificado.