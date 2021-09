PRF atende a dois acidentes em 30 minutos no Contorno Sul

Da Redação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a dois acidentes em apenas meia hora no Contorno Sul de Apucarana, BR 376 na altura do KM 241 no final da tarde desta quarta-feira (08).

Na primeira ocorrência, por volta das 17h30, um Renault Duster com placas de Rio Branco do Sul, Paraná, com 4 ocupantes, 3 mulheres e 1 criança, perdeu a direção e colidiu contra um anteparo na pista. Ninguém ficou ferido, mas a condutora de 30 anos que está gestante, foi atendida por uma equipe do Samu porque estava nervosa e foi encaminhada ao Hospital da Providência por precaução.

Ainda durante este atendimento, no mesmo local, por volta das 18h, um Fiat Uno, com placas de Arapongas, bateu contra um paredão de pedras às margens da rodovia, após o motorista perder o controle do veículo. O motorista estava sozinho no carro e não sofreu ferimentos.

Segundo a PRF, o condutor era inabilitado e estava com os pneus traseiros sem condições de rodagem. Foram lavradas multas por dirigir sem CNH e veículo em mau estado de conservação. Além disso, o veículo foi removido para pátio conveniado da PRF em Apucarana.

Durante os atendimentos um raio caiu e disparou uma descarga elétrica em um poste ao lado do veículo da polícia. Um veículo da imprensa que fazia cobertura no local teve um dos vidros estourado com a forte descarga elétrica. Por sorte, ninguém ficou ferido.

Assista a entrevista do agente Fábio Sagati, da Polícia Rodoviária Federal, contando detalhes desta ocorrência.

