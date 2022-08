PRF apreende mais de 1 tonelada de maconha com destino à Apucarana

Da Redação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu na madrugada desta quinta-feira (18) em Cambira, no norte do Estado, um homem, de 25 anos, que dirigia uma caminhonete Chevrolet S10 roubada e carregada com cerca de 1 tonelada e meia de maconha. Toda a droga seria entregue em Apucarana.

A prisão e apreensão aconteceu após uma equipe da PRF receber a informação de um possível acidente na BR-376. No local, os agentes realizaram patrulhamento e encontraram uma caminhonete S10 que estava trafegando em alta velocidade.

Os policiais ordenaram ao motorista que parasse, porém, ele desobedeceu e empreendeu fuga. Após alguns quilômetros de acompanhamento tático, a equipe conseguiu realizar a abordagem e constatou que o veículo transportava diversos fardos de maconha, totalizando 1.473 kg.

De acordo com a PRF, o motorista disse que pegou a caminhonete em Paranavaí, no noroeste paranaense e que levaria o veículo para Apucarana. A droga foi encontrada dentro e na caçamba do veículo.

Toda a droga, a caminhonete e o motorista foram encaminhados para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana para os procedimentos cabíveis. Veja:

null - Vídeo por: tnonline

