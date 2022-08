PRF acompanha remoção de carga de carreta que tombou em Apucarana

Da Redação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou às 14h55 desta segunda-feira (1/8), que o trânsito na região do Contorno Sul de Apucarana, flui normalmente pelas marginais da rodovia. O tombamento de uma carreta que transportava cerâmica interditou o trafego dos veículos na BR-376, no trecho de acesso ao Jardim Interlagos.

O acidente aconteceu na noite deste domingo (31), por volta das 22h20. Os Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atenderam a ocorrência. A carga de pisos de cerâmica ainda atingiu um carro. O motorista da carreta, de 43 anos, foi socorrido e levado pelo Samu até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ele sofreu um trauma na cabeça, mas considerado leve.

A carreta com placas de Santa Catarina transportava cerâmica e toda a carga ficou espalhada pela pista, nos dois sentidos. O acidente aconteceu no sentido Maringá. De acordo com o motorista da carreta, ele teria sido fechado por outro veículo e para não bater, ele desviou, perdeu o controle e acabou tombando.

A carga atingiu um veículo, modelo Montana, que seguia no sentido contrário. O motorista também foi atendido e levado para UPA.

Equipes do DER foram chamadas para sinalizar o trânsito e orientar motoristas.

