Previsão do tempo: veja o clima desta quinta-feira (4) em Apucarana

O tempo se apresenta mais estável do que o dia anterior, apresentando menor chance de ocorrência de temporais. Os ventos de leste contribuirão para manter a umidade elevada no Leste Paranaense, permitindo assim, a ocorrência de chuva fraca ao longo do dia e de pouca elevação das temperaturas. No Centro-Sul, ainda haverá possibilidade de pancadas de chuvas com trovoadas ao final da tarde, contudo, de forma localizada e passageira. Em áreas mais ao norte e oeste do estado, o sol brilhará com poucas nuvens, permitindo a elevação das temperaturas acima dos 30°C.

Apucarana, segundo o site do Simepar, terá mínima de 20°C para a quinta-feira e a máxima poderá chegar aos 30°C. O site informa ainda que não há chuvas para o dia.

O site meteorológico ClimaTempo por sua vez, contradiz o Simepar, afirmando que pode chover, sendo previstos 11 milímetros a partir das 10h00, de forma isolada na Cidade Alta.

