Previsão do tempo: veja como será o fim de semana em Apucarana

No sábado (26), o tempo continua instável em parte do Paraná, com chuvas mais significativas entre o noroeste e o norte pioneiro. Entre a região central, RMC e o litoral o céu segue com muita nebulosidade e com chuviscos/chuvas fracas ocasionais. No oeste e sudoeste paranaense o sol aparece. Faz frio no amanhecer, e na maioria dos setores as temperaturas pouco variam durante o dia. O domingo (27), com pouca chuva e frio no Paraná. No leste (RMC e praias) ainda fica com muitas nuvens.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

Apucarana, cidade ao Norte do Paraná, terá um sábado com sol e muitas nuvens, com períodos nublados, podendo ocorrer chuva a qualquer hora, sendo previstos 25mm. Mínimas de 11ºC e máximas atingindo os 21ºC.

continua após publicidade

Já o domingo (27) na Cidade Alta, apresenta-se com as mínimas em 9ºC e máximas igualmente ao sábado (21ºC). A probabilidade de ocorrência de chuva chega a 80%, mas serão apenas 5mm. Também teremos sol e nuvens, com chuva a qualquer hora do dia.

Siga o TNOnline no Google News