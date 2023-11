Previsão do tempo: veja como será o clima desta quarta-feira (29)

A massa de ar presente no estado segue bastante instável, por isso teremos nesta quarta-feira (29), mais um dia com pancadas de chuva nas diversas regiões paranaenses. As precipitações ocorrem em vários momentos do dia, com possibilidade de ocorrência de tempestades. Expectativa da chuva ser mais expressiva no leste (RMC e litoral), centro-sul, sudoeste e oeste do Paraná.

Em Apucarana, cidade ao norte do Paraná, o Simepar - site de previsão meteorológica - afirma que a quarta-feira seguirá chuvosa, como de costume com os dias anteriores. A mínima prevista para o dia 29 de novembro é de 20°C e a máxima poderá chegar aos 28°C. De acordo com o site, há 96% de probabilidade ocorrência de chuva, sendo 6,1mm distribuídos ao longo da quarta-feira.

