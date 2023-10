Previsão do tempo: veja como fica o clima para a sexta-feira (27)

Siga o TNOnline no Google News

Na sexta-feira, dia 27 de outubro, a instabilidade segue presente sobre o Paraná. Pancadas de chuva, acompanhadas de descargas elétricas, ocorrem nas diversas regiões, mas com os maiores acumulados de precipitação previstos para o interior do Estado. Não se descarta a ocorrência de ventos fortes em alguns pontos. Devido à presença da nebulosidade, as temperaturas não sobem muito.

Em Apucarana, a sexta-feira apresenta ser de tempo instável, segundo o Simepar. A mínima prevista é de 18°C e a máxima poderá chamar aos 25°C.

O site de previsão meteorológica ClimaTempo, aponta que o dia será de sol com muitas nuvens, com períodos nublados e chuva a qualquer horário do dia. Sendo 83% de probabilidade de ocorrência de chuva e 25mm distribuídos para a sexta.

