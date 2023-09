Previsão do tempo: veja como fica o clima nesta terça-feira (12)

Terça-feira sem muitas mudanças nas condições do tempo no Paraná, ou seja, segue estável. Com isto, presença de sol e temperaturas mais elevadas até a tarde. O calor promete ser destaque, especialmente entre o oeste, noroeste e o norte, setores onde os valores passam facilmente dos 30°C. No amanhecer presença de alguns nevoeiros na RMC e no litoral paranaense.

Em Apucarana, a terça-feira 12 de setembro, permanecerá com tempo estável. A mínima prevista é de 18°C e a máxima poderá chegar a 33°C. Será um dia com presença do sol marcante e com algumas nuvens no céu.

A Cidade Alta, situada ao Norte do estado do Paraná, apresenta que a terça será agradável e não há previsão de chuva para o dia. O período da tarde promete ser de calor e altas temperaturas.

