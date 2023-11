Previsão do tempo: veja como fica o clima nesta sexta em Apucarana

O tempo continua abafado e instável no decorrer da sexta-feira sobre todo o Paraná. Risco de tempestades é bastante elevado, principalmente entre a tardes e a noite. No entanto, como a formação de nuvens é gerada pelo aquecimento, as chuvas/temporais ocorrem de forma muito irregular; no geral, de curta duração e bem localizadas.

Em Apucarana, o site do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), afirmou que a mínima prevista para o dia 17 de novembro será de 26°C. Já a máxima elevará ainda mais do que o restante da semana, chegando aos 35°C. Não há previsão de chuva segundo o Simepar

No entanto, o site ClimaTempo informa que haverá chuvas para a sexta, sendo 67% de possibilidade de chuva e 20mm distribuídos para o dia.

