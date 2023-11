Previsão do tempo: veja como fica o clima desta sexta-feira (24)

Sexta-feira com tempo instável no Paraná. Enquanto uma frente fria se afasta mais para o oceano na altura da região do estado, uma área de baixa pressão atmosférica, mantém condições de instabilidade entre o Paraná e São Paulo. Previsão de chuva e trovoadas ainda nesta sexta-feira, temporais localizados são esperados. Temperaturas ficam mais amenas, devido as chuva e nebulosidade.

Em Apucarana, o site do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), informa que a mínima para esta sexta-feira será de 17°C e a máxima chegará aos 21°C.

Já o ClimaTempo afirma que a mínima será de 13°C. Nesta sexta, dia 24 de novembro, o site confirma que haverá previsão de chuva. Serão 90% de probabilidade de chuva e serão 35mm distribuídos para o dia todo.

