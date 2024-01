Previsão do tempo: veja como fica o clima desta quarta em Apucarana

Na quarta-feira (10), a condição meteorológica não muda muito. Isto é, estão, novamente, previstas pancadas de chuva e trovoadas a partir da tarde nas regiões do Paraná, com distribuição muito irregular (rápidas/isoladas). Destaque para as temperaturas, que se mantêm bastante elevadas em todo o estado, inclusive, com valores superiores aos 35 °C em vários municípios.

Em Apucarana, o site do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), informa que a mínima será de 22°C para esta quarta e a máxima poderá alcançar os 33°C.

O Simepar afirma ainda que não haverá chuvas neste dia 10 de janeiro. No entanto, o ClimaTempo contradiz, informando que poderá ocorrer pancadas de chuvas isoladas em regiões da Cidade Alta. Sendo 5mm distribuídos ao longo do dia.

