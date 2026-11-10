Previsão do tempo: terça-feira de sol e ventos moderados em Apucarana

Sem expectativa de chuva, dia será marcado por tempo seco e rajadas de vento que chegam a 51 km/h

Apucarana terá uma terça-feira (10) com predomínio de tempo firme, céu aberto e nenhuma chance de chuva ao longo do período. O dia começa com temperaturas mais baixas, registrando mínima de 12°C nas primeiras horas da manhã, enquanto a máxima atinge os 25°C durante a tarde, garantindo uma sensação térmica amena e agradável para os moradores.

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A estabilidade atmosférica se reflete na probabilidade nula de precipitação, mantendo o acumulado previsto em 0,0 milímetro. A umidade relativa do ar varia entre 50% nos momentos mais quentes do dia e 83% no início da manhã, enquanto os ventos sopram predominantemente do quadrante leste a uma velocidade média de 18 km/h, exigindo atenção para rajadas moderadas a fortes que podem alcançar até 51 km/h.