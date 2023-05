Previsão do tempo: sexta-feira (26) será de sol em Apucarana e região

Nesta sexta-feira (26) a estabilidade atmosférica continua predominando sobre o Paraná. No amanhecer, ainda há um favorecimento para formação de nuvens baixas e nevoeiros entre a região central e o leste do estado, mas ainda pela manhã, o sol também passa a predominar sobre esses setores. No interior, o tempo segue estável e ensolarado desde as primeiras horas do dia. Temperaturas também continuam elevadas no período da tarde, principalmente no interior paranaense, informou o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Ao amanhecer, Apucarana registrou 15ºC e a temperatura máxima pode chegar aos 25ºC.

Condições do Tempo 48h

No sábado, a instabilidade aumenta com o avanço de uma nova frente fria pelo Sul do Brasil. Chuvas devem ocorrer a partir do oeste/sudoeste no período da manhã, propagando para as demais regiões no decorrer do dia. Alguns eventos podem vir acompanhados de raios e o risco para temporais é maior no oeste do estado. Do noroeste ao leste paranaense, as temperaturas devem seguir mais elevadas durante a tarde. Nesses setores, as chances para ocorrência de chuvas são maiores entre o final da tarde e o período da noite.

