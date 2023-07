Previsão do tempo para este fim de semana; confira

No sábado, o eixo da frente fria avança até o Paraná, por isso teremos o retorno das chuvas em vários setores do estado. Precipitação é mais significativa, inclusive com risco de algumas tempestades na “metade sul” paranaense. No noroeste e no Norte Pioneiro, a chance de chuvas é mais baixa, por isso as temperaturas seguem elevadas (valores perto dos 30°C perto da divisa com São Paulo).

Apucarana eleva seus graus de temperatura neste sábado, amanhecendo com 16ºC que é a mínima prevista para o dia. Chegando à máxima de 25ºC no período da tarde do dia 08.

Domingo segue instável o tempo no Paraná, com chuvas mais significativas no interior do estado. Temperaturas ficam amenas. Na segunda e terça-feira ainda deve chover nos setores mais próximos a Santa Catarina. No noroeste e no norte pioneiro esquenta bastante.

Na Cidade Alta temos 97% de chances de chuva, preparem os guarda-chuvas e blusas de frio para o domingo.

