Previsão do tempo para Apucarana neste sábado (2)

Neste sábado (2), Apucarana amanheceu com 16ºC, de acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). Há 94% de probabilidade para chuva na Cidade Alta, ainda conforme o Simepar.

A temperatura mínima é de 17°C e a máxima é de 22°C. Em toda a região, as temperaturas seguem nesta média.

Paraná

Neste sábado, conforme o Simepar, os índices de instabilidade atmosférica seguem altos no Paraná. Assim, novas áreas de instabilidade se desenvolvem sobre o Estado, mantendo o tempo instável em praticamente todas as regiões. Há condições também para a ocorrência de temporais.

No norte ainda fica bem abafado, enquanto entre o sul e o leste, as temperaturas se mantém mais amenas. O acumulado de chuva previsto para este fim de semana tende a ser bastante expressivo, principalmente na "metade sul" paranaense.