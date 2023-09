Previsão do tempo em Apucarana neste fim de semana; confira

O fim de semana será de sol e calor no estado do Paraná. As temperaturas seguem altas neste sábado nas regiões paranaenses. Até há possibilidade de algumas pancadas de chuva a partir da tarde, mas bem localizadas entre o sudoeste, centro-sul e RMC. Destaque para o forte calor nas faixas norte e oeste. Teremos pouca chuva no Paraná nos próximos dias. Destaque segue para o forte calor previsto em todos os setores, com valores mais elevados no oeste, noroeste e no norte (podem chegar perto dos 40°C).

O sábado, 23 de setembro, será de sol e poucas nuvens no céu, novamente sem previsão de chuvas. A mínima estará em 22°C e a máxima poderá chegar a 38°C.

Agora sobre o domingo na Cidade Alta, apresenta-se também com temperaturas elevadas, mínima se mantém em torno dos 25°C e a máxima de 37°C. Será, igualmente ao sábado, um dia de sol marcante e nuvens.

