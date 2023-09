Previsão do tempo em Apucarana nesta quarta-feira (20); confira

O tempo segue abafado no Paraná nesta quarta-feira. Nos setores mais ao sul, perto de Santa Catarina, há possibilidade de chuva em vários momentos do dia. Na maioria das regiões paranaenses a instabilidade ganha força a partir da tarde. Novamente há risco de tempestades pontuais no estado.

Em Apucarana, cidade ao Norte do Paraná, as temperaturas se mantém altas, com a mínima em 20°C e máxima alcançando os 36°C. A quarta-feira (20) tem previsão de um dia de sol e aumento de nuvens no céu, como de costume com os dias anteriores, de acordo com o Simepar.

No entanto, o Clima Tempo aponta 90% de possibilidade de ocorrência de chuvas para a quarta-feira. Sendo 5mm para o dia, iniciando às 10h00 da manhã, fazendo oposição ao Simepar, que não apresenta previsão de chuva

