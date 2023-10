Previsão do tempo desta quarta-feira (25) em Apucarana; confira

Tempo segue sujeito a chuvas nesta quarta-feira no Paraná. Massa de ar que predomina no Estado continua aquecida e com bastante umidade, situação que favorece o desenvolvimento de áreas de instabilidade. Possibilidade de chuva forte é maior no interior paranaense. No leste (RMC e praias) fica com muitas nuvens e não faz muito calor.

Em Apucarana, segundo o site de meteorologia Simepar, a mínima para a quarta-feira será de 20°C e a máxima poderá chegar aos 29°C. Com a porcentagem de 98% de probabilidade de ocorrência de chuva.

O site ClimaTempo, informa que o dia 25 de outubro será um dia de sol e algumas nuvens, com pancadas de chuvas isoladas, podendo ocorrer a qualquer período do dia. São 20mm previstos para a quarta, de acordo com o ClimaTempo.

