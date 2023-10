Previsão do tempo: confira como fica o clima nesta quinta-feira (19)

Siga o TNOnline no Google News

A quinta-feira, 19 de outubro, no Paraná, com presença significativa de nebulosidade e condições de algumas chuvas. Na faixa oeste e norte, maior elevação de temperaturas e uma tarde quente, enquanto no leste, espera-se uma elevação mais lenta e uma tarde menos aquecida.

Em Apucarana, cidade ao Norte do Paraná, o clima permanece como o de costume dos dias anteriores. Segundo o site do Simepar, a mínima prevista é de 17°C e a máxima poderá chegar aos 28°C, com 96% de possibilidade de ocorrência de chuva.

O site meteorológico ClimaTempo, aponta que há 67% de chances de chover na quinta-feira, sendo 8mm para o dia, com probabilidade de inicio às 14h00. Apesar disso, será uma quinta agradável, de sol e aumento de nuvens durante a manhã e tarde.

