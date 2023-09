Previsão do tempo: confira como fica o clima nesta quarta-feira (6)

Na quarta-feira (6), a circulação dos ventos oceânicos mantém uma maior presença de nebulosidade entre o leste, Campos Gerais e centro-sul. Nesses setores, há possibilidade de chuvas fracas/garoas, especialmente entre a RMC e o litoral. Temperaturas também ficam mais amenas. Nas demais regiões, o sol aparece, induzindo a elevação das temperaturas.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

Destacando Apucarana, cidade ao norte do estado do Paraná, a mínima será de 15°C e a máxima chega aos 28°C. A quarta-feira, 6 de setembro, apresenta-se estável, de acordo com o site oficial Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), com sol e nuvens marcando presença durante o dia.

continua após publicidade

Diferente dos dias anteriores, na Cidade Alta, não há previsão de chuva. Porém, possivelmente será o único dia da semana com essa 'trégua'.

Siga o TNOnline no Google News