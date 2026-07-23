Previsão do Simepar indica até 18 mm de chuva em Apucarana na quinta (23)

Instabilidade continua no Paraná, com pancadas de chuva e trovoadas em parte do estado

A previsão do tempo para esta quinta-feira (23) indica que a instabilidade continua predominando em Apucarana e em parte do Paraná. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o município deve registrar chuva ao longo do dia, com temperaturas amenas.

Em Apucarana, a mínima prevista é de 14°C e a máxima não deve passar dos 22°C. A probabilidade de chuva é de 98%, com acumulado estimado em 18 milímetros. A umidade relativa do ar varia entre 55% e 97%. Os ventos predominam de oeste, com velocidade média de 7 km/h e rajadas que podem atingir 40 km/h.

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No Paraná, o Simepar informa que a quinta-feira ainda será marcada pelo potencial para pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, principalmente nas regiões que fazem divisa com o estado de São Paulo. Nas demais áreas, o sol aparece entre muitas nuvens, mas a instabilidade permanece.

Durante a noite, há possibilidade de chuvas isoladas em diversas regiões do estado. As temperaturas seguem amenas ao longo do dia e não devem ultrapassar os 25°C nem mesmo no noroeste paranaense.

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Com o tempo instável, a recomendação é que a população acompanhe as atualizações da previsão e esteja preparada para mudanças rápidas nas condições do tempo, especialmente durante as pancadas de chuva.