Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
CLIMA

Previsão do Simepar indica até 18 mm de chuva em Apucarana na quinta (23)

Instabilidade continua no Paraná, com pancadas de chuva e trovoadas em parte do estado

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.07.2026, 06:00:53 Editado em 22.07.2026, 16:15:19
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Previsão do Simepar indica até 18 mm de chuva em Apucarana na quinta (23)
Autor Em Apucarana, a mínima prevista é de 14°C - Foto: Adriany Freitas/TNOnline

A previsão do tempo para esta quinta-feira (23) indica que a instabilidade continua predominando em Apucarana e em parte do Paraná. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o município deve registrar chuva ao longo do dia, com temperaturas amenas.

Em Apucarana, a mínima prevista é de 14°C e a máxima não deve passar dos 22°C. A probabilidade de chuva é de 98%, com acumulado estimado em 18 milímetros. A umidade relativa do ar varia entre 55% e 97%. Os ventos predominam de oeste, com velocidade média de 7 km/h e rajadas que podem atingir 40 km/h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias de Apucarana

No Paraná, o Simepar informa que a quinta-feira ainda será marcada pelo potencial para pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, principalmente nas regiões que fazem divisa com o estado de São Paulo. Nas demais áreas, o sol aparece entre muitas nuvens, mas a instabilidade permanece.

Durante a noite, há possibilidade de chuvas isoladas em diversas regiões do estado. As temperaturas seguem amenas ao longo do dia e não devem ultrapassar os 25°C nem mesmo no noroeste paranaense.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com o tempo instável, a recomendação é que a população acompanhe as atualizações da previsão e esteja preparada para mudanças rápidas nas condições do tempo, especialmente durante as pancadas de chuva.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana chuva clima Apucarana clima em Apucarana clima para apucarana clima Paraná previsão do tempo Simepar
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV