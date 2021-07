Da Redação

Previsão de tempo segue estável em Apucarana e região

Esta quinta-feira (22) o a previsão é de tempo estável para Apucarana e região de acordo com a meteorologia. As temperaturas elevam-se gradativamente entre a mínima de 8 graus registrados pela manhã até 24 graus, que deve pontuar no meio da tarde.

O Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), registra presença de nuvens mais ao leste do estado entre Curitiba e o litoral, ainda com temperaturas baixas. No entanto diminui o risco de geadas no estado.