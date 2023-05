Previsão aponta que sábado será de sol entre nuvens em Apucarana

Apucarana, cidade situada no norte do Paraná, amanheceu ensolarada neste sábado (27) e, segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o município deve contar com a presença do sol ao longo do dia. Em alguns momentos, as nuvens ganham espaço, mas não existe possibilidade de ocorrência de chuva.

No que diz respeito às temperaturas, a Cidade Alta deve registrar valores agradáveis. Por volta das 7h, os termômetros obtiveram a mínima de 16ºC, mas, devido ao predomínio do sol, esquenta rapidamente. Entre as 13h e 16h, as temperaturas atingem o ápice, chegando aos 28ºC.

Diferente de Apucarana e região, onde o tempo fica estável neste sábado, os municípios localizados no oeste e sudoeste paranaense podem registrar chuva. De acordo com o Simepar, há um aumento de instabilidade por conta de uma frente fria que avança pelo sul do Brasil.

Chuvas devem ocorrer no período da manhã, propagando para as demais regiões no decorrer do dia. Alguns eventos podem vir acompanhados de raios e o risco para temporais é maior no oeste do estado. Do noroeste ao leste paranaense, as temperaturas devem seguir mais elevadas durante a tarde. Nesses setores, as chances para ocorrência de chuvas são maiores entre o final da tarde e o período da noite.

