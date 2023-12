Previsão 2024: veja o que os astros reservam para o próximo ano

Se você não quiser saber o que vem por aí na sua vida, tudo bem. Mas a gente separou um spoiler de 2024 para o seu signo para que você possa se preparar desde já e ainda estabelecer metas e planos para o próximo ciclo de forma mais efetiva. Assista à entrevista completa a baixo.

A reportagem do TNOnline conversou com a astróloga e taróloga Any Caroline Ferreira, de 28 anos, que explicou como será o próximo ano do ponto de vista da astrologia e deu muitas dicas boas para viver o melhor do próximo ano.

Conforme a astróloga, o ano de 2024 será regido por Saturno, que representa tudo o que construímos ao longo da vida. Por conta disso, esse será um ano de rever todas as áreas da vida. Será um momento para não terceirizar a espiritualidade e as próprias responsabilidades.

“O ano de 2024 será regido pelo planeta Saturno e esse planeta representa nossas estruturas, tudo que a gente construiu durante a vida. É um ano de rever todas as áreas da vida, e ele estará posicionado no signo de Peixes, que é o último signo do zodíaco. Então, é fechar de um ciclo. Em 2024, saturno vai para o signo de Áries, que é o primeiro signo do zodíaco, então fecharemos um signo e vamos nos preparar para 2024/2025. Este novo ciclo, então, é um momento de rever tudo que ficou mal resolvido de 2017 até agora, é um ano de rever as estruturas e se responsabilizar. Porque Saturno nos traz para a realidade. Saturno te traz uma lição; é um ano muito cármico, é um ano de colheita, é um ano neutro, nem positivo, nem negativo, é um ano para colher o que você está plantando. É um ano para você pensar: o que estou plantando?”, explicou a astróloga.

A astróloga também deixou um recado para os aquarianos, principalmente os que gastam além da conta. “Os aquarianos têm que ficar atentos na área de finanças, porque vai pegar bem ali. Não corra riscos! Só faça coisas garantidas”, alertou.

E ela lembra que a palavra de ordem para 2024 é a autorresponsabilidade. “Sem dúvidas, é um ano para você se responsabilizar e fazer o que precisa ser feito. Criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Se você não cuidar das suas responsabilidades, dificilmente terá o que quer alcançar”, afirma Any.

Sobre os famosos rituais de passagem do ano, a astróloga dá algumas dicas. Em relação às cores, uma boa paleta de para passar o réveillon são tons terrosos. “Eu já estou na vibe de Saturno, que traz uns tons mais terrosos, bege, marrom, que serão minhas escolhas na passagem do ano. Mas se quiser usar o branco para ter paz, o vermelho para o amor, está tudo bem, é uma tradição”, comentou.

Caso você faça parte do grupo das simpatias para a virada do ano, tudo bem, mas lembre-se que não é um ano propício para terceirizar seus planos e sonhos. “O ideal é você acender uma vela, pedir proteção para o anjo da guarda ou para o que você acredita, para te trazer pé no chão, e lembrar que toda ação depende exclusivamente de você. Não é um ano para pedir para a espiritualidade dar dinheiro; o pedido certo é: espiritualidade, me ajuda a ter foco para melhorar nas minhas finanças, espiritualidade, me ajuda a ter responsabilidade, me ajuda a aceitar coisas que preciso transformar. É um ano de você mesmo fazer”, disse.

Entrevista:

Spoiler de 2024 para seu signo



Áries: Buscar se adaptar aos obstáculos da vida, ser mais maleável, confiar na espiritualidade e lembrar que para todo problema existe uma solução.

Touro: Ter mais flexibilidade com as ideias, abrir-se para novas formas de pensar. A rigidez mental e a teimosia podem prejudicá-lo durante o ano. Novos grupos de amigos podem trazer boas ideias e novas perspectivas.

Gêmeos: Praticar perseverança, paciência e foco nos projetos pessoais, evitando dispersão e mudanças constantes de objetivo durante o ano.

Câncer: Estabelecer uma filosofia de vida que tenha a ver consigo, quebrar o que é limitante e viver a própria verdade. Seguir a sua verdade, não a dos outros.

Leão: Aprender a se regenerar, transmutar dor em aprendizado, libertar mágoas e sentimentos negativos que carrega no coração.

Virgem: Encontrar um equilíbrio entre dar e receber nas relações, não forçar querer as coisas do seu jeito, nem se anular fazendo de tudo para o outro.

Libra: Ano de organização. Tudo que te bagunça não serve para você. Cuide da sua harmonia interna e externa, planejando-se de forma organizada.

Escorpião: Avaliar se está feliz e valorizado, se está sendo reconhecido e reconhecendo a si. Evitar permanecer em lugares que não o valorizam ou que não seguem seus próprios valores.

Sagitário: Resgate do passado, da família e da ancestralidade. Lidar com experiências passadas e resolver o que está mal resolvido emocionalmente.

Capricórnio: Momento do novo. Abrir-se para novos caminhos, explorar possibilidades e surpreender-se.

Aquário: Tudo que estiver mais ou menos não fluirá. Buscar segurança e bases sólidas. Evitar arriscar, principalmente quando se trata de finanças.

Peixes: Tomar iniciativa, não esperar dos outros. Ano de pioneirismo, confiar na capacidade de agir. Investir energia naquilo que está dentro de si, sem depender do feedback externo.

