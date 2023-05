Pressionado, Apucarana Sports visita o Paraná Clube nesta sexta-feira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Após derrota em casa na última rodada, o Apucarana Sports enfrenta o Paraná Clube nesta sexta-feira (26), às 19h30, no Estádio Durival de Britto e Silva, em Curitiba, pela quinta rodada da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense. O jogo é encarado como decisivo na busca pela classificação. O time apucaranense está em sétimo lugar com 4 pontos, enquanto a equipe da capital tem 6 pontos e ocupa a quinta posição.

continua após publicidade .

Com quatro rodadas disputadas até agora, a diferença de pontos é pequena entre os clubes. O AA Iguaçu, quarto colocado, por exemplo, soma 7 pontos, enquanto o oitavo, o Grêmio Maringá, tem 4.

O clima pesou nesta semana após a derrota no Estádio Olímpio Barreto para o Patriotas no último sábado (20) por 1 a 0. A torcida Dragões do Norte divulgou uma nota oficial para cobrar a diretoria, jogadores e comissão técnica. Nesta quarta-feira (24), o presidente do clube, Douglas Rodrigues, chamou o técnico Rafael Andrade para uma reunião. Veja abaixo

continua após publicidade .

Apesar dos altos e baixos no início do campeonato, Douglas Rodrigues mostra confiança na reação e considera o jogo contra o Paraná Clube como um “divisor de águas”. “A gente está na metade da competição. Conseguindo um resultado positivo (em Curitiba), a gente volta para o campeonato com força total”, afirma o dirigente.

Pressionado pelo mau resultado em casa, o técnico Rafael Andrade pode fazer mudanças na equipe. O lateral Romário, lesionado, segue no departamento médico e não viaja nesta quinta-feira (25) para Curitiba.

Ele considera o jogo contra o Paraná um confronto direto. “É um jogo difícil, mas uma vitória nos coloca dentro do G-4. E esse é nosso objetivo: estar na zona de classificação ao final das nove rodadas da primeira fase”, afirma o treinador.

continua após publicidade .

Rafael Andrade prefere não adiantar eventuais mudanças e defende o grupo. “A gente tem convicção no trabalho desenvolvido. Há um conhecimento dos atletas que estão aqui. Acho que o torcedor tem o direito de reclamar nos momentos que as vitórias não vem, mas eles vão voltar a nos aplaudir quando o resultado positivo ocorrer”, disse.

Em relação ao tropeço na rodada anterior, ele afirma que o time vem cometendo alguns erros. “Tivemos em alguns momentos oportunos do jogo chance de vencer a partida e não conseguimos fazer os gols. Já o adversário, quando chegou, conseguiu marcar. A sorte vai virar e a gente vai começar a ganhar os jogos e ter um campeonato sólido e consistente no momento certo”, completou.

continua após publicidade .





Por Fernando Klein