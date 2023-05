Presos no Correia de Freitas estão envolvidos em roubos, diz delegado

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Daelegado adjunto André Garcia repassou detalhes do caso

Os jovens de 18 e 20 anos, presos com armas de fogo no distrito de Correia de Freitas, em Apucarana, norte do Paraná, podem estar envolvidos em roubos que aconteceram naquela região rural. Pelo menos duas vítimas já reconheceram os suspeitos, informou o delegado adjunto André Garcia, nesta terça-feira (9). Os dois já foram ouvidos e um deles, é morador do município.

continua após publicidade .

Moradores do distrito cercaram os suspeitos e amarraram eles até a chegada da Polícia Militar (PM), na manhã de segunda-feira (8). Com os jovens estavam dois revólveres, facas, dinheiro e semijoias. Conforme o delegado, a dupla roubou um agricultou no distrito de Guaravera, em Londrina, durante a fuga, eles sofreram um acidente, mesmo assim, a pé, seguiram para Apucarana.

A dupla andou aproximadamente 40 km até chegar o distrito de Correia de Freitas, depois, eles tentaram roubar uma moto. “A ação deles começou no domingo, com o roubo em Guaravera, na ocasião, estavam em duas motos, jogaram a moto contra uma caminhonete, renderam o agricultor. O sitiante teve aproximadamente R$3 mil roubado, além de pertences pessoais. Na fuga aconteceu um acidente. Um foi preso pela PM de Guaravera, os outros dois foram encontrados em Apucarana e teria mais um envolvido, que conseguiu fugir. Eles andaram a madrugada toda até chegar no Correira de Freitas, lá, eles tentaram roubar a moto de um sitiante, que conseguiu fugir, avisou no grupo de WhatsApp que sofreu uma tentativa de roubo, então os moradores de uniram e cercaram os suspeitos. Na delegacia, eles confessaram a participação no roubo em Guaravera e a tentativa de roubo em Apucarana. Com eles encontramos mais de R$1.200, parte do dinheiro roubado e pertences da vítima. Eles foram autuados por tentativa de roubo em Apucarana e o inquérito será compartilhado com a polícia de Guaravera", detalha o delegado.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Vídeo mostra momento em que frentista é morto em Califórnia

Após a prisão, duas vítimas que tiveram propriedades invadidas reconheceram os jovens como autores de assaltos que ocorreram recentemente no distrito. Um dos suspeitos, é morador de Apucarana. "Um deles tem família na cidade, mora em Apucarana, o outro é de Londrina. Estamos investigando e já temos informações que vítimas reconheceram eles como autores de roubos. De um 40 dias para cá, percebemos um aumento de crimes dessa natureza na área rural. Acreditamos que eles são autores de alguns, ou até mesmo todos os roubos que aconteceram naquela região, estamos investigando, resta identificar um indivíduo que fugiu após o roubo em Guaravera e não veio para Apucarana, ele seria de Londrina", explica André Garcia.

CASO EMBLEMÁTICO

O delegado aproveitou para orientar os moradores do distrito e disse que a prisão dos jovens foi um caso emblemático. “A comunicação entre os moradores permitiu a prisão. O dono da moto notou a aproximação, percebeu que não era moradores da localidade, fugiu e avisou os moradores através de um grupo no WhatsApp. A população se reuniu e cercou a dupla. É preciso lembrar que toda reação deve ser cercada de cautela. A minha orientação pessoal é, cada um tem direito da autodefesa, mas que faça de forma consciente, nesse caso teve sorte, mas poderia ter se tornado uma tragédia", finaliza.

Por, Sílvia Vilarinho

Siga o TNOnline no Google News