Preso no MS é suspeito de feminicídio cometido no Natal em Apucarana

Apucaranenses são suspeitos de envolvimento em latrocínio de professor em Nova Alvorada do Sul (MS)

Um dos três apucaranenses presos em Nova Alvorada do Sul (MS) por suspeita de participação em um latrocínio de um professor ocorrido na última terça-feira (17) é apontado também como autor de um feminicídio em Apucarana na noite de Natal do ano passado. O crime ocorreu na Rua Estados Unidos, no bairro Vale Verde. A vítima, Taina Cristina da Silva, de 23 anos, morreu após ser baleada.

O suspeito é um homem de 31 anos preso na quinta-feira (19) em Nova Alvorada do Sul (MS), a 115 km de Campo Grande. Ele foi detido juntamente com outros dois apucaranenses de 24 e 25 anos. O trio foi preso pela Polícia Civil pela morte do professor Luciano Soares, de 41 anos. O crime ocorreu quando os apucaranenses e outros comparsas tentavam roubar o carro da vítima praticar roubos e furtos em fazendas daquela região.



O delegado Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, chefe da 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana, informou nesta sexta-feira (20), em entrevista coletiva, que o homem de 31 anos já havia sido identificado como possível autor do feminicídio. Segundo Marcus Felipe, a Policia Civil já havia solicitado o pedido de prisão temporária dele após colher informações sobre o crime e havia iniciado diligências para prendê-lo.

O suspeito foi interrogado de forma virtual pelo crime por policiais de Apucarana e, segundo o delegado, negou a autoria do feminicídio. Ele afirmou que estava com a família quando ocorreu o crime e disse que não mantinha mais um relacionamento com a vítima. “Essas alegações não são compatíveis com os elementos de informações que nós temos no inquérito policial e que motivaram o pedido de prisão temporária por esse crime”, explica o delegado.



Ele acrescenta que o homem foi preso no MS com duas armas de fogo e que agora irá pedir a perícia desses armamentos. “Uma dessas armas pode ter sido usada no feminicídio em Apucarana”, afirma o delegado.

Na época do assassinato, a família chegou a afirmar que a vítima estava grávida do suspeito. O delegado disse nesta sexta-feira (20), no entanto, que a gravidez acabou não sendo confirmada após exames.

