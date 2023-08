Preso é encontrado morto no minipresídio de Apucarana; saiba mais

Um rapaz, de 24 anos, foi encontrado morto no minipresídio de Apucarana, no Norte do Paraná, na madrugada deste sábado (19), com um ferimento na cabeça.

continua após publicidade

Conforme informações apuradas pelo site do TNOnline, o homem teria caído do beliche em que dormia. Companheiros de cela relataram às autoridades que o jovem dormia na cama de cima, quando caiu e bateu a cabeça.

A policia, no entanto, não descarta um possível homicídio.



continua após publicidade

- LEIA MAIS: Homem agride companheira com facadas e foge em Jandaia do Sul

O corpo do preso, identificado como Fernando Correa da Silva, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana. De acordo com a Polícia Civil, o corpo passará por perícia para averiguar as causas da morte.

O jovem, natural de Ortigueira, foi preso na mesma cidade. Ele respondia pelos crimes de tráfico de drogas e perseguição e ameaça.

Em breve mais informações.

Siga o TNOnline no Google News