Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná é homenageado em Apucarana

Em Sessão Solene, realizada no começo da noite desta quarta-feira (20) a Câmara Municipal de vereadores entregou o Título de Cidadão Honorário de Apucarana ao Desembargador José Laurindo de Souza Netto, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR). O evento aconteceu nas dependências do Fórum Desembargador Clotário Portugal.

A homenagem é de autoria do vereador professor Molina, com assinatura de todos os vereadores. A Lei nº 14/2020 foi sancionada pelo prefeito Junior da Femac.

"Uma pessoa que tem colaborado com muito é importante para cidade, para o Paraná e importante no próprio país, uma pessoa integra, correta, fico feliz em participar desse momento em Apucarana", disse Molina.

O Título de Cidadão Honorário é a maior honraria do Poder Legislativo Municipal concedido a pessoas que contribuíram efetivamente com o desenvolvimento de Apucarana. “Nosso homenageado é um exemplo de homem que trabalha pelo bem comum, por um judiciário forte, moderno, transparente. É uma honra estar ao seu lado e poder fazer a entrega deste Título. Apucarana terá um novo filho. Temos muito o que agradecer não só pelo trabalho que ele realizou em nossa cidade, mas pelo trabalho que vem realizando em todo o Paraná. Todos sabem e conhecem um pouco da história do Dr. José Laurindo e Apucarana também teve a contribuição deste importante magistrado”, disse Franciley Preto Godói Poim (PSD), presidente da câmara.

DR. JOSÉ LAURINDO DE SOUZA NETTO

O Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná para o biênio 2021/2022, Desembargador José Laurindo de Souza Netto, é filho de João Laurindo de Souza Netto e Dora Herderico de Souza e nasceu no dia 5 de maio de 1960, em Curitiba (PR)

Possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (1982), mestrado em Direito pela Universidade Federal do Paraná (1998) e doutorado em Direito pela Universidade Federal do Paraná (2000). Pós-doutorado pela Faculdade de Direito da Universidade Degli Studi di Roma - La Sapienza. Com Estágio de Pós-doutorado em Portugal e Espanha. Professor de direito [U1] processual no curso de mestrado da Universidade Paranaense - UNIPAR, na União Educacional de Cascavel (UNIVEL) e na Universidade Estadual de Londrina (UEL). Autor de livros e diversos artigos jurídicos publicados em revistas nacionais e internacionais. Parecerista de artigos acadêmicos, palestrante e conferencista no Brasil e no Exterior

Em 2004 concluiu o estágio de pós-doutorado, junto ao departamento de sociologia da Faculdade de Direito da Universidade Degli Studi di Roma "La Sapienza", em programa vinculado ao Ministério da Educação – Capes.

É professor, foi diretor geral e supervisor pedagógico da Escola da Magistratura do Paraná sendo coordenador científico de cursos de formação inicial e continuado para Magistrados junto à Emap, Coordenador Regional da Escola Nacional da Magistratura (ENM). Foi Presidente da 8ª e da 3ª Câmara Cível. Ex-membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Membro do Corpo Editorial da Revista de Estudos Jurídicos e Sociais da UNIPAR. Membro do Corpo Editorial da Revista da Universidade Estadual de Londrina. Membro Fundador do Instituto Paranaense de Direito Processual. Parecerista ativo nos eventos do CONPEDI, avaliador da Revista Direito e Desenvolvimento da UNIPE - Universidade de João Pessoa, e da Revista Jurídica do Ministério Público de Santa Catarina.

Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Público, atuando principalmente nos seguintes temas: jurisdição e processo constitucional, criminalidade, cidadania, juizados especiais, métodos adequados de Solução de Conflitos - Mediação e Conciliação, justiça restaurativa e direito processual.

É Presidente do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil (Consepre). Membro da Academia Paranaense de Letras Jurídicas. Foi 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná Biênio 2019/2020, Presidente do NUPEMEC e Vice-Presidente eleito do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação – FONAMEC.

